Manchester City à une marche de la finale de la Carabao Cup

Manchester City accueille Newcastle ce mercredi à 20h pour le match retour des demi-finales de la Carabao Cup, après avoir pris un avantage notable lors de la première manche. Les Citizens partent favoris et n’ont besoin que d’un résultat raisonnable pour espérer disputer une finale qui leur échappe depuis 2021.

Les hommes de Pep Guardiola abordent la rencontre avec confiance malgré un contretemps en championnat : le partage des points face à Tottenham dimanche, après avoir mené de deux buts, a coupé leur élan en Premier League. Toutefois, l’objectif prioritaire reste la qualification pour la dernière étape de cette compétition de coupe.

Sur le plan des précédents, Manchester City affiche une constance remarquable dans cette épreuve. Lors de leurs dernières apparitions au stade des demi-finales, ils ont systématiquement poursuivi leur route jusqu’au match décisif, ce qui renforce leur image de favoris naturels pour cette confrontation.

Newcastle face à un défi de taille

En tant que détenteur du trophée, Newcastle arrive avec un bilan bien moins enviable. Les Magpies ont du mal à trouver la régularité : ils n’ont signé qu’une seule victoire en temps réglementaire lors de leurs sept dernières sorties officielles. Leur déplacement à Liverpool le week-end passé, achevé sur un 4-1 malgré un but inaugural, a mis en lumière leurs soucis actuels.

Les chiffres à l’extérieur compliquent encore davantage leur mission. Depuis octobre, l’équipe d’Eddie Howe n’a remporté que deux rencontres hors de ses bases dans les compétitions nationales et n’a réussi qu’un seul clean sheet lors de ses 12 derniers voyages. S’imposer à l’Etihad nécessitera donc une performance quasi parfaite de la part des visiteurs.

L’historique des confrontations à Manchester n’est guère rassurant pour Newcastle : ils n’y ont plus gagné depuis la saison 2014-2015 et restent sur une série d’échecs consécutifs au stade des Citizens. Remporter deux fois contre City dans la même saison serait un événement inédit pour les Magpies depuis les années 1980, ce qui souligne l’ampleur du défi qui les attend.