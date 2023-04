Manchester City 3-0 Bayern: Bernardo Silva et Yann Sommer apprécient la victoire cityzen

Le milieu de terrain Bernardo Silva et le gardien de but Yann Sommer ont diversement apprécié la victoire de Manchester City ce mardi soir, tombeur du Bayern Munich (3-0) en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Manchester City et le Bayern Munich s’affrontaient ce mardi soir à l’Etihad stadium. Un match comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des champions. Et à l’arrivée, les Cityzens se sont imposés sur le score de 3-0. Réalistes face à une équipe bavaroise en manque criard de finisseur, les visiteurs ont déroulé sur des buts de Rodri Bernardo Silva et Erling Haaland.

En zone mixte après la rencontre, les deux camps ont réagi à cette victoire méritée des Skyblues. Pour Bernardo Silva, il faut surtout souligner la prestation défensive des siens qui ont été solides derrière, avec notamment un Ederson auteur de plusieurs parades.

«Ce fut un très bon match, mais compliqué face à un adversaire très difficile. On a bien fait en première période, eux aussi ont eu des occasions. Individuellement, ils ont des joueurs incroyables, soutient le Portugais sur Canal Plus Foot. En seconde période, le tacle de Stones qui aurait pu faire 2-1. Notre gardien nous a aussi sauvé, puis Ruben (Dias) quand il bloque la frappe du Bayern. Ce sont des petits détails qui font la différence», a-t-il confié aux médias.

De son côté, le gardien du Bayern Munich, Yann Sommer, est apparu amer au micro du diffuseur de la rencontre. «3 à 0 c’est trop, on eu des occasions mais on a fait trop d’erreurs. On verra au deuxième match. Il faudra revenir avec beaucoup de confiance», a tout d’abord confié le portier suisse avant de revenir plus en détail sur ce qui a fait la différence ce mardi soir.

«C’est un tout. On a eu des occasions mais on savait qu’on devait être compact, défendre bien. On a bien fait des fois mais à la fin, le 3-0, c’est trop. Ça change toujours quand tu changes de coach car ils ont des idées, un style individuel. C’était bien de prendre des idées de Thomas Tuchel sur le terrain. On a bien fait dans le dos de la défense de City mais à la fin ce n’était pas efficace» a conclu Yann Sommer.

Les deux équipes vont se retrouver dans une semaine à l’Allianz Arena pour la manche retour de ces quarts de finale. Les Cityzens n’auront besoin que de conserver leur large avantage contre les Bavarois qui doivent réaliser une remontada s’ils veulent continuer leur aventure en Ligue des champions.