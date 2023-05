Manadja confirmé: « J’ai appelé Fior2Bior pour un featuring, mais il m’a répondu par un tchhrrr « 

- Publicité-

Reçu sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 ce jeudi pour parler de sa première expérience en France, Manadja Confirmé qui a fait d’importants progrès depuis sa séparation avec DJ Congélateur, a profité pour faire une révélation spéciale sur Fior2Bior.

Après avoir collaboré avec Kerozen Dj, Manadja s’est même rendu à Paris où il a eu l’opportunité d’assurer la première partie du concert des VDA au célèbre Casino de Paris. De retour à Abidjan, il a été invité sur le plateau de Peopl’Emik pour partager sa première expérience en France, et c’est à cette occasion qu’il a révélé un événement marquant.

Lors de cet entretien, Manadja Confirmé a évoqué sa tentative de contacter Fior de Bior, un artiste qu’il admirait beaucoup, avec l’intention de lui proposer une collaboration. Malheureusement, il a reçu de la part de ce dernier une réponse décevante et décourageante.

« J’ai appelé Fior de Bior pour solliciter un featuring. Il m’a répondu par un » tchhrrr » méprisant. Avant de me raccrocher au nez. Ce n’est pas parce que je ne suis pas talentueux que j’enchaîne les featurings. C’est une question de vision. Je vois grand. Après le duo avec Kerozen , j’ ai enregistré un duo avec « Papa » Molare. Nous réaliserons très bientôt le clip« , a-t-il déclaré.

Sur la toile, de nombreux internautes ont exprimé leur désapprobation envers Fior de Bior, soulignant son égoïsme présumé en raison de sa réponse désinvolte à Manadja. Les fans de Manadja, quant à eux, ont salué sa persévérance et sa détermination à poursuivre sa carrière malgré les obstacles.

Manadja Confirmé, qui aspire à une carrière artistique de grande envergure, reste résolu à collaborer avec d’autres artistes de renom et à réaliser des projets ambitieux. Sa détermination et son talent ont déjà porté leurs fruits, et il continuera à surprendre son public avec ses prochaines productions musicales.

