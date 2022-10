Man United-Tottenham: les mots forts d’Antonio Conte sur Cristiano Ronaldo

En conférence de presse ce mardi, à la veille du choc de la douzième journée de Premier League entre Manchester United et Tottenham, l’entraîneur des Spurs Antonio Conte, s’est montré très dithyrambique envers Cristiano Ronaldo.

C’est le gros choc de la douzième journée de Premier League. Tottenham se déplace sur la pelouse de Manchester United dans une rencontre qui sera décisive pour les deux équipes. À la veille de ce duel, l’entraîneur des Spurs Antonio Conte s’est présenté en conférence de presse. Et le technicien italien a eu des mots très forts pour Cristiano Ronaldo, qui traverse une période compliquée.

« Je pense être la dernière personne à avoir des doutes sur les qualités de Cristiano Ronaldo, parce que la saison dernière, il a marqué un triplé contre nous. Et je croise les doigts pour que cela ne se reproduise pas. Nous parlons d’un joueur extraordinaire, un joueur de haut niveau et nous parlons d’un joueur qui continue à faire la différence. Cristiano et (Lionel) Messi ont marqué l’histoire du football au cours des 10-15 dernières années. Je pense qu’il n’y a pas de mots assez forts pour décrire la grandeur de ces joueurs. J’ai une grande admiration pour Cristiano, et pour son professionnalisme. Nous avons perdu contre lui, pas contre United la saison dernière« , a déclaré l’ancien coach de l’Inter Milan.

Des mots qui feront certainement plaisir à Cristiano Ronaldo, très critiqué cette saison. Le portugais traverse probablement la pire période de sa carrière. Après une présaison ratée et des envies de départ lors du dernier mercato estival, CR7 a été cramponné à un rôle de remplaçant. De plus, le portugais compte que deux buts en douze matchs toutes compétitions confondues avec les Reds Devils. Ceci dit, il serait encore trop tot pour enterrer le quintuple Ballon d’Or qui peut se réveiller brutalement à tout moment. Et ça, Antonio Conte l’a bien compris.