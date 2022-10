Man United: Rio Ferdinand prend la défense de Cristiano Ronaldo

Dans des propos soufflés sur Youtube, Rio Ferdinand a pris la défense de Cristiano Ronaldo, critiqué depuis ce mercredi soir pour son attitude lors de la victoire de Manchester United contre Tottenham (2-0).

Ce mercredi soir, Manchester United a battu Tottenham (2-0) lors de la douzième journée de Premier League. Pourtant, l’actualité principale en Angleterre reste le comportement de Cristiano Ronaldo au cours de cette rencontre. En effet, déçu de ne pas être entré en jeu, alors qu’il avait été envoyé à l’échauffement dès la première mi-temps, CR7 a quitté le stade avant la fin du match, provoquant la colère des médias anglais et certains observateurs. Mais le quintuple Ballon d’Or a encore des soutiens.

Légende absolue des Reds Devils, Rio Ferdinand a pris la défense de son ancien coéquipier. « La seule chose que je peux penser, c’est que Ronaldo a été préservé pour le match contre Chelsea (samedi, ndlr). C’est la seule explication logique. Et il doit être absolument furieux par rapport à ça. Je ne m’attends pas à une autre réaction de sa part. Si Erik ten Hag ne voit pas Ronaldo comme un titulaire dans son équipe, je pense qu’il doit le libérer de son contrat. Il doit le laisser partir”, a déclaré l’ancien défenseur sur Youtube.

Rio Ferdinand a toutefois reconnu que ses polémiques incessantes autour de Ronaldo, n’étaient bonnes ni pour lui, ni pour le club, ni pour l’entraîneur Erik Ten Hag “car la première question après un match sera toujours : ‘pourquoi Ronaldo n’a pas débuté ?’. Ce sera toujours l’histoire. MU a gagné 2-0 et pourtant l’histoire principale reste Ronaldo. Ça ne peut pas être juste« . Il est désormais difficile d’imaginer CR7 rester dans l’effectif mancunien. Un départ dès cet hiver semble de plus en plus probable. Il reste désormais pour le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid à trouver un point de chute.