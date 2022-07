Man United: réunion au sommet pour l’avenir de Cristiano Ronaldo

Selon les informations de The Athletic ce lundi, Cristiano Ronaldo va s’entretenir prochainement avec Erik ten Hag et la direction de Manchester United au sujet de son avenir. Le club anglais espère toujours convaincre sa superstar de rester.

L’avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United demeure incertain. Désireux de quitter le club anglais cet été, CR7 n’a toujours pas repris l’entraînement. Mais du côté des Red Devils, on ne désire pas voir le portugais plier bagage. «Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre. J’ai discuté avec lui et j’ai hâte de travailler avec lui. Je suis bien informé, il a également une option d’une année supplémentaire. Oui, il pourrait même rester au-delà de la saison prochaine», avait lâché récemment Erik Ten Hag.

Le flou entourant l’avenir de CR7 devrait être levé prochainement. En effet, The Athletic informe ce lundi que l’ancien attaquant du Real Madrid est de retour en Angleterre pour discuter avec Manchester United de son avenir. Il devrait ainsi s’entretenir avec Ten Hag dans les prochains jours. Le média américain assure que ce retour est un signal positif pour le club d’Old Trafford et qu’il est de plus en plus probable que Ronaldo reste finalement à Manchester United.

Toutefois, rien n’est encore définitif. Pour le moment, rien n’indique que Cristiano Ronaldo s’entraînera avec les Red Devils ce mardi pour les derniers préparatifs de pré-saison. Annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid ces derniers jours, qui serait prête à se séparer d’Antoine Griezmann pour le faire venir, CR7 pourrait donc finalement envisager de continuer sa carrière chez les mancuniens. Affaire à suivre…