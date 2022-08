Man United: plusieurs cadres dont Cristiano Ronaldo réclament des recrues

Selon les informations du Mirror, plusieurs cadres du vestiaire de Manchester United, emmenés par Cristiano Ronaldo, ont mis la pression sur leur direction pour avoir d’autres recrues lors de ce mercato estival.

Manchester United vit l’un des pires débuts de saison de son histoire. Les Red devils ont subi une défaite surprise (1-2) à Old Trafford lors de la première journée de Premier League contre Brighton, avant de se faire humilier le week-end dernier (0-4) sur le pelouse de Brentford, avec une dernière place au classement à la clé. Attaqués de toute part en Angleterre, plusieurs cadres du vestiaire ont décidé de hausser le ton contre le board mancunien.

Ainsi, selon les informations du Mirror, Cristiano Ronaldo, Luke Shaw, Harry Maguire, Marcus Rashford et Bruno Fernandes ont fait savoir à la direction du club qu’ils avaient besoin de renforts avant la fermeture du mercato estival, le 1er septembre. Les joueurs cités estiment que le club fait preuve d’un manque d’ambition alors que seulement trois recrues sont arrivées cet été (Lisandro Martinez, Tyrell Malacia et Christian Eriksen). Pourtant, United a perdu plusieurs joueurs avec notamment Paul Pogba, Nemanja Matic, Juan Mata, Jesse Lingard et Edinson Cavani.

Si la direction mancunienne est à l’affût sur plusieurs dossiers en ce moment, elle devra également régler définitivement le cas Cristiano Ronaldo. Le portugais force son départ du club depuis l’ouverture du marché estival. Opposé dans un premier temps, au départ de son attaquant Erik ten Hag serait finalement prêt à le laisser filer selon les dernières informations de la presse anglaise. Mais cette démarche du quintuple Ballon d’Or pourrait signifier que ce dernier serait finalement disposé à rester à Manchester. Quoiqu’il en soit, Manchester United devra rapidement trouver une solution pour que cette situation de crise ne perdure pas.