Man United: Nani se prononce sur le cas Cristiano Ronaldo

Dans un entretien accordé à beIN Sports ce vendredi, l’ancien joueur de Manchester United, Nani, a pris la défense de Cristiano Ronaldo, sanctionné par les Reds Devils pour son attitude lors de la victoire (2-0) contre Tottenham.

C’est l’affaire qui secoue le monde du football anglais ces derniers jours. Cristiano Ronaldo a été exclu du groupe de Manchester United après avoir refusé de rentrer en jeu contre Tottenham, avant de quitter Old Trafford sans même retourner aux vestiaires pour célébrer la belle victoire de son équipe contre les Spurs (2-0). Une attitude qui continue faire parler outre-manche.

Interrogé sur ce sujet, l’ancien attaquant des Reds Devils, Nani, a pris la défense de son compatriote, comme la légende mancunienne Rio Ferdinand avant lui: « Je n’ai pas vu Cristiano Ronaldo quitter le terrain. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé à ce moment-là, mais peut-être qu’il avait besoin d’aller aux toilettes, je n’en sais rien. Mais tout le monde sait que c’est un grand professionnel. Il travaille très dur pour être sur le terrain. Il y a peut-être un peu de frustration de ne pas avoir la possibilité de jouer ». Une défense loin de convaincre, mais dans tous les cas, CR7 peut compter sur des soutiens dans cette période difficile.

🇬🇧 Manchester United

🗨️ Nani n'accable pas Ronaldo : "Il a peut-être simplement eu besoin d'aller aux toilettes…" pic.twitter.com/IhOc3CruwZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 21, 2022

Même si Cristiano Ronaldo, lui-même, a posté un message sur ses réseaux sociaux, qui ressemblait a des excuses, et que son entraîneur Erik Ten hag a admis en conférence de presse qu’il comptait encore sur sa superstar portugaise, on voit mal comment l’aventure pourrait continuer entre CR7 et les Reds Devils. Un départ du meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid en janvier prochain paraît désormais inévitable.