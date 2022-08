Man United–Liverpool: avec ou sans Casemiro? Les compos probables du choc

Ce lundi, Manchester United reçoit Liverpool dans le cadre de la 3e journée de Premier League. Découvrez les compositions probables de ce choc entre les deux cadors anglais, qui connaissent un début de saison compliquée.

La troisième journée de Premier League s’achève ce lundi avec un choc palpitant entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford. Une rencontre qui promet du spectacle, entre deux équipes à la recherche de leur première victoire cette saison. Les Reds Devils ont été battus à domicile contre Brighton (1-2) lors de la première journée, avant de se faire humilier sur la pelouse de Brentford (4-0). De leur côté, les hommes de Jürgen Klopp ont enchaîné deux matchs nuls contre Fulham (2-2) et Crystal Palace (1-1).

Pour cette rencontre, Erik ten Hag sera une nouvelle fois privé d’Anthony Martial de retour de blessure. La nouvelle recrue mancunienne, Casemiro, ne sera pas non plus présente pour ce match. Le brésilien doit rejoindre l’Angleterre ce lundi, pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Il sera en revanche dans les tribunes pour suivre ce choc. Annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo devrait être titulaire en attaque, tout comme Marcus Rachford et Jadon Sancho.

Du côté de Liverpool, Jürgen Klopp doit faire face à plusieurs absences, mais les principaux joueurs de l’équipe seront alignés, notamment Mohamed Salah, Alexander Arnold ou encore Henderson. Expulsé contre Crystal Palace, Darwin Nunez est suspendu pour ce match. Toujours blessé, Thiago Alcantara ne sera pas non plus disponible.

Les compos probables

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Diogo Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, Shaw – Eriksen, Fred – Sancho, Bruno Fernandes, Rashford – Ronaldo.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Philipps, Van Dijk, Robertson – Elliott, Fabinho, Henderson – Salah, Firmino, Luis Diaz.