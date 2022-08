Man United: le contrat de Cristiano Ronaldo résilié ? Le club sort du silence

Manchester United a démenti les rumeurs concernant une résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo.

Ce week-end, Sky Sports annonçait que Manchester United envisagerait de mettre fin au contrat de Cristiano Ronaldo, qui court jusqu’à l’été prochain, à cause de l’attitude du joueur portugais, qui continue de forcer son départ cet été. Mais les Reds Devils ont confié au Manchester Evening News que cette information est fausse. Le quintuple Ballon d’or n’est pas en discussion pour une éventuelle résiliation de contrat. D’ailleurs, la position du board mancunien reste inchangée: Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre.

De retour à Manchester United la saison passée, en provenance de la Juventus, CR7 n’était pas à son meilleur niveau mais a fait le job, inscrivant 24 buts et délivrant 03 passes décisives en 39 apparitions, toutes compétitions confondues. Seul problème, le reste de l’équipe était plutôt friable notamment sur le plan défensif et MU a terminé à la sixième place du championnat, sans parvenir à se qualifier pour la Ligue des champions. Une situation qui a poussé la star de 37 ans à forcer son départ du club cet été, mais les mancuniens ne sont pas vendeurs. De plus, aucun club ne souhaite pour le moment accueillir le Lisboète.

Avec le mercato qui tend peu à peu vers la fin, Ronaldo pourrait bien être forcé de terminer la saison avec Manchester United. Les Red Devils ont débuté la saison de la pire des manières, enchaînant deux défaites en deux rencontres de Premier League, avec cette humiliation sur la pelouse de Brentford (0-4) samedi dernier. La suite de l’exercice actuel s’annonce mouvementée pour Erik ten Hag et ses hommes, qui doivent affronter Liverpool lors de la prochaine journée du championnat anglais.