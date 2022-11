Man United: le club sort du silence après l’interview choc de Cristiano Ronaldo

Dans un communiqué publié ce lundi après-midi, Manchester United a réagi à l’interview de Cristiano Ronaldo, accordé à Pierce Morgan, dans lequel il critique ouvertement le club et son entraîneur.

C’est le sujet qui secoue l’Angleterre actuellement. Dans un entretien accordé à Pierce Morgan et publié dimanche soir, Cristiano Ronaldo s’est lâché sur sa situation à Manchester United. Le portugais a notamment critiqué la structure du club, tout se montrant très sévère envers son entraîneur Erik Ten Hag, pour qui il n’a pas de “respect”. Une interview qui fait énormément parler outre-manche, depuis sa diffusion.

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 15 Atalanta 2 : 3 Inter Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 PAR 5 : 0 AUX Serie A 2022-2023 Journée 15 MON 3 : 0 Salernitana Serie A 2022-2023 Journée 15 Verona 1 : 2 Spezia Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 BRE 2 : 1 TRO Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 MON 1 : 1 REI Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 LIL 1 : 0 ANG Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 NAN 2 : 2 AJA Premier League 2022-2023 Journée 16 BRI 1 : 2 AST Serie A 2022-2023 Journée 15 AS Roma 1 : 1 Torino Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 15 FSV Mainz 05 1 : 1 Eintracht Frankfurt Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Damissa 0 : 0 Dynamique Djougou Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Panthères 0 : 0 Réal Sport Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Hodio 0 : 0 Energie Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Sitatunga FC 0 : 0 Adjidja Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 ASVO 0 : 0 Djeffa Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 STR 1 : 1 LOR Premier League 2022-2023 Journée 16 FUL 1 : 2 MUN Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 15 SC Freiburg 4 : 1 Union Berlin Serie A 2022-2023 Journée 15 AC Milan 2 : 1 Fiorentina < >

Silencieux jusqu’ici, le club mancunien a brièvement réagi, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. «Manchester United note la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo. Le club examinera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis. Nous restons concentrés sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de l’élan, de la confiance et de l’unité qui se construisent entre les joueurs, l’entraîneur, le personnel et les fans», indique la publication des Red Devils.

Selon les médias britanniques, cette sortie de Cristiano Ronaldo pourrait lui coûter cher. Le portugais risque des sanctions et pourrait même voir son contrat simplement résilier. Quoi qu’il en soit, le divorce est désormais consommé entre CR7 et les Red Devils, et le départ du quintuple Ballon d’Or en janvier semble désormais inévitable. D’ailleurs, Chelsea serait en pole position pour accueillir l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus.