Man United: la réaction d’Erik Ten Hag après la défaite contre Brighton

Après la défaite de Manchester United contre Brighton (1-2) ce dimanche, lors de la première journée de Premier League, Erik Ten Hag a admis face à la presse que son équipe devait encore beaucoup travailler.

L’ère Erik Ten Hag débute à Manchester United par une défaite. Opposés à Brighton ce dimanche, pour le compte de la première journée de la nouvelle saison de Premier League, les Mancuniens ont été défaits devant leur public sur le score de 2-1. Après la rencontre, le technicien néerlandais a fait le bilan de son premier match dans le championnat anglais, à la tête des Red Devils, en zone mixte.

« Nous avons donné deux balles faciles et l’organisation n’était pas bonne. Il est clair qu’en deuxième mi-temps, nous étions meilleurs au milieu de terrain avec Eriksen plus bas et Ronaldo en pointe. Nous avons créé du jeu et Rashford a eu deux bonnes occasions, c’est dommage que nous n’ayons pas marqué. Je ne suis pas satisfait, pas du tout (…) Nous devons en tirer les leçons et apprendre rapidement. Cette équipe, c’est un travail d’enfer. Nous allons devoir beaucoup travailler » a-t-il déclaré.

Lors de sa prochaine sortie, Manchester United se déplacera sur la pelouse de Brentford le samedi 13 Août prochain. L’occasion pour les Red Devils de se reprendre après ce très mauvais départ. Mais cela s’annonce également compliqué contre une surprenante équipe de Brentford, qui a tenu Leicester en échec (2-2) pour son premier match de la saison.