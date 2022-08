Man United: « il n’est pas un grand joueur », une légende de Liverpool dézingue Casemiro

Au micro de Skysport, l’ancienne gloire de Liverpool Graeme Souness a jugé l’arrivée de Casemiro à Manchester United. L’écossais pense que le transfert du “Tank” est excessif.

Casemiro a été officiellement présenté comme nouveau joueur de Manchester United ce lundi, à Old Trafford, juste avant le coup d’envoi du choc contre Liverpool (remporté 2-1). A peine arrivé en Angleterre, le brésilien est déjà la cible de critiques. En effet, au micro de Sky Sport, la légende de Liverpool Graeme Souness a jugé le montant du transfert (environ 80 millions d’euros) trop excessif pour un joueur de son âge. « Il jouait avec de grands joueurs, mais il n’est pas un grand joueur. Il n’a jamais été un grand joueur. Il a 30 ans et il coûte 80 millions (avec les bonus), c’est trop d’argent », a lâché l’écossais.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool a ensuite sévèrement critiqué les qualités de Casemiro: « Il va aider United à être plus solide, mais je ne pense pas qu’il ait une grande portée de passe, je ne pense pas qu’il va faire jouer les autres. Le Real Madrid et ce milieu de terrain particulier étaient remplis de joueurs de football. Je pense qu’il a eu de la chance d’être dans cette équipe du Real Madrid, je ne me réjouis jamais de voir Casemiro jouer. Benzema, oui. »

C’est clair, Graeme Souness ne croit absolument pas en Casemiro. En même temps, ce n’est pas du tout étonnant, puisque le “Tank”, malgré ce que pense la légende du club de la Mersey, va considérablement renforcer le rival de toujours Manchester United. De plus, penser que l’international brésilien a eu de la chance en étant titulaire dans le milieu du Real Madrid pendant 9 ans est un avis biaisé. Mais peut-il en être autrement d’un fervent supporter de Liverpool sur une recrue des Red Devils?