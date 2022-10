Man United: « Il doit simplement me convaincre », Erik Ten Hag met la pression à Cristiano Ronaldo

En conférence de presse ce mardi, avant le choc de la douzième journée de Premier League contre Tottenham, l’entraîneur de Manchester United Erik Ten Hag a envoyé un message à Cristiano Ronaldo.

Après son but contre Everton il y a deux semaines, on pensait que la saison de Cristiano Ronaldo était lancée, mais c’est loin d’être le cas. Titularisé contre Newcastle le weekend dernier, seulement la deuxième fois en championnat cette saison, le quintuple Ballon d’Or est resté muet et a même été sorti à la 79è minute par son coach Erik Ten Hag.

«Nous devons jouer quatre matchs en dix jours. Je veux garder les attaquants frais. Nous devions tourner. Rashy (Rashford) n’avait pas d’énergie pour tout le match, nous devons donc tout planifier. Je pensais que Rashy allait avoir un impact et s’il avait marqué le but, nous aurions tout fait correctement», avait expliqué le technicien néerlandais, après le mécontentement de CR7 lors de sa sortie contre les Magpies.

En conférence de presse ce mardi, avant d’affronter Tottenham, Ten Hag a été de nouveau interrogé sur sa relation avec Cristiano Ronaldo. «Aucun joueur n’est content de sortir. Je comprends cela. Je n’ai aucun problème avec lui. Il doit simplement me convaincre qu’il peut être sur le terrain», a-t-il répondu, après une question concernant la prestation du Portugais lors du dernier match.

Cristiano Ronaldo sait donc ce qu’il doit faire pour convaincre son entraîneur et il peut commencer dès ce mercredi, en se montrant décisif contre Tottenham. Pour rappel, lors de la dernière confrontation entre les deux équipes la saison dernière, CR7 avait inscrit un triplé retentissant pour la victoire (3-2) des Red Devils.