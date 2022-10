Man United: Erik Ten Hag recadre Cristiano Ronaldo

Ce vendredi, l’entraîneur de Manchester United Erik Ten Hag était de passage en conférence de presse. Le technicien néerlandais s’est prononcé sur la situation de Cristiano Ronaldo.

C’est l’affaire qui secoue le monde du football anglais ces derniers jours. Cristiano Ronaldo a été exclu du groupe de Manchester United après avoir refusé de rentrer en jeu contre Tottenham, avant de quitter Old Trafford sans même retourner aux vestiaires pour célébrer la belle victoire de son équipe contre les Spurs (2-0). En conférence de presse, ce vendredi avant le déplacement à Stamford Bridge pour affronter Chelsea, l’entraîneur des Reds Devils a évoqué la situation de son attaquant.

Après avoir répondu « oui » quand un journaliste lui a demandé si l’attaquant n’avait pas voulu entrer face aux Spurs, il a ensuite confié: «la conversation entre Cristiano et moi ? Le message a été clair, je pense. Il reste un joueur important de l’équipe. Je suis le manager, je suis responsable de la culture ici et je dois établir des normes et des valeurs et je dois les contrôler. Dans l’équipe, nous avons des valeurs et des normes et je dois contrôler cela».

Le technicien a ensuite assumé la sanction contre Cristiano Ronaldo, estimant que c’était nécessaire: «après l’amical face au Rayo Vallecano (CR7 avait rejoint le vestiaire avant la fin du match, ndlr), je lui ai dit que c’était inacceptable. Mais que ce n’était pas que lui. C’est la deuxième fois, il y a des conséquences. Il sera absent demain. C’est un manque pour l’équipe mais c’est important pour l’attitude et la mentalité du groupe et maintenant on doit se concentrer sur Chelsea car c’est important». Malgré tout, Ten Hag a tenu à rappeler à nouveau qu’il comptait toujours sur la star lusitanienne. «Il reste un joueur important dans l’équipe», a-t-il avoué.

L’ancien entraîneur de l’Ajax a également prévenu le reste de son effectif: «Cela aura une réflexion pour lui, mais aussi pour tout le monde. Je l’ai dit en début de saison, il doit y avoir des conséquences quand vous vivez ensemble et jouez ensemble. Le football est un sport d’équipe et vous devez respecter certaines normes». Pour l’instant, la date du retour de CR7 dans le groupe mancunien n’est pas encore connue.