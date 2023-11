Man United: Erik ten Hag accuse l’arbitre après la défaite à Copenhague

-Publicité-

Après la défaite de Manchester United contre Copenhague (4-3), ce mercredi soir en Ligue des champions, l’entraîneur des Reds Devils Erik ten Hag a accusé l’arbitre de la rencontre. Ses propos sont rapportés par le journaliste Fabrizio Romano.

Manchester United est au bord de l’abîme. Ce mercredi soir, les Reds Devils se sont rendus sur la pelouse de Copenhague, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions. Auteur d’une bonne entame du match avec deux buts après 28 minutes de jeu, les Mancuniens se sont écroulés et ont finalement perdu sur le score de 4-3. Une défaite qui relègue le club anglais à la dernière place de son groupe.

Du même Pays:

Après la rencontre, l’entraîneur mancunien Erik ten Hag, a désigné le coupable de cette nouvelle défaite. Et pour lui, il s’agit de l’arbitre. « Mais ce carton rouge et ce match n’ont rien à voir avec le football !”, lance-t-il au sujet de l’exclusion de Marcus Rashford en fin de première période. Il poursuit : « L’arbitre a tellement de temps pour en faire un carton rouge… sur le premier but de Copenhague, il y a un joueur devant Onana dans une position hors-jeu. ».

Visiblement irrité par le juge de la partie, le technicien néerlandais a ajouté: « Le jeu n’est jamais censé être comme ça, cela n’a rien à voir avec le football. Il faut prendre des décisions, j’accepte. Trois décisions difficiles de l’arbitre, c’est sûr. ». Il a tout de même tenu à souligner l’attitude de ses joueurs qui ont évolué à 10 durant toute la deuxième mi-temps. « Je prends des points positifs. Même avec 10 hommes, nous dictons le jeu. L’attitude était géniale. En tant qu’équipe, je ne peux pas faire de critiques. »