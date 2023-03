Man United: Erik ten Hag abasourdi après l’humiliation contre Liverpool

Manchester United a été atomisé (0-7) ce dimanche en Premier League, sur la pelouse de Liverpool. Après la rencontre, l’entraîneur des Mancuniens Erik ten Hag a avoué ne pas avoir reconnu son équipe.

Le 211e derby d’Angleterre a tourné à l’humiliation pour Manchester United. En déplacement sur la pelouse de Liverpool pour le compte de la 26è journée ce dimanche, les Red Devils ont été atomisé sur le score de 7-0. Une défaite qui a surpris toute la planète foot, tant les Mancuniens étaient en forme depuis le début de l’année (une seule défaite avant le match contre les Reds). Face à la presse après la déroute, l’entraineur des pensionnaires d’Old Trafford Erik ten Hag a confié ne pas avoir reconnu son équipe.

« A 3-0, le match est terminé. Mais en tant qu’équipe, il faut rester soudé et c’est ce qu’on n’a pas fait. C’était une surprise pour moi, je n’avais jamais vu ça de la part de mon équipe. Je ne crois pas que ce soit nous, je ne pense pas que ce soit Manchester United. C’est vraiment médiocre« , a commenté l’ex-coach de l’Ajax Amsterdam, relayé par Maxifoot.

Le technicien néerlandais a toutefois confiance en son équipe, et sait qu’elle saura rebondir. « Si les joueurs m’ont donné leur explication ? Non, je ne leur en ai pas donné l’occasion pour l’instant. On doit en parler. J’ai seulement donné mon opinion et on en parlera demain. Je sais que cette équipe repartira et qu’elle rebondira. On a montré dans le passé qu’on en était capable« , a-t-il ajouté.

Manchester United accueillera le Real Betis jeudi prochain, à l’occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa, avant de retrouver Southampton en Premier League. Les Red Devils doivent donc rapidement se ressaisir pour ne pas compromettre la suite de leur saison.