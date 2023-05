Man City: un trophée pour Haaland, de la part des supporters d’Everton

-Publicité-

Dimanche dernier, Manchester City se déplaçait sur la pelouse d’Everton pour la 36e journée de Premier League. A cette occasion, les supporters des Toffees ont offert un trophée à Erling Haaland pour le féliciter du record de buts en Premier League.

Depuis son arrivée en Premier League l’été dernier, Erling Haaland évolue à un niveau ahurissant, et ça, même les supporters adverses sont obligés de le reconnaître. Pour preuve, samedi dernier, le Cyborg s’est rendu à Goodison Park avec Manchester City pour affronter Everton. Comme à son habitude, l’ancien attaquant de Dortmund, a marqué un but, son 36e de la saison en championnat. A la fin de la rencontre, les supporters d’Everton, pourtant en lutte pour le maintien, ont prouvé leur fair-play en félicitant chaleureusement la star norvégienne pour son record de but en PL.

Ils lui ont offert une chaussure sur laquelle était inscrite une plaque portant la mention : « Record de buts en Premier League d’Erling Haaland, de la part des fans d’Everton« . Le footballeur a partagé sur les réseaux sociaux son trophée en exprimant sa gratitude envers les supporters des Toffees. Ce geste a suscité plusieurs réactions dans le rang des supporters anglais. D’aucuns estiment que c’est manière de remercier Haaland pour avoir surpassé le nombre de buts marqués par Mohamed Salah pour le grand rival d’Everton, Liverpool, en 2017-2018, où il avait inscrit 32 réalisations.

- Publicité-

Après avoir dépassé les légendes Andy Cole (34 avec Newcastle en 1993-94) et Alan Shearer (avec Blackburn en 1994-95), Erling Haaland regarde certainement du coin de l’œil le record absolu en championnat d’Angleterre (avant la création de la Premier League en 1992) détenu par Dixie Dean (60 buts en 42 journées avec Everton en 1926/27). Mais cette barre paraît inatteignable pour le Norvégien, en tout cas cette saison.

Articles similaires