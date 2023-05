Man City – Real Madrid: « J’ai une pleine confiance en nos qualités… », Luka Modric

-Publicité-

En conférence de presse d’avant match ce mardi, le milieu du Real Madrid Luka Modric, s’est exprimé sur la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City. L’international croate assure que son équipe fera un grand match.

Le Real Madrid se rendra à Manchester City ce mercredi à 20h (GMT+1) pour disputer la manche retour des demi-finales de la Ligue des champions. Les deux équipes ont toujours une chance de se qualifier pour la finale, après un match nul 1-1 au Santiago Bernabeu la semaine dernière. Cependant, les Madrilènes devront redoubler d’efforts sur le terrain de l’Etihad Stadium pour espérer remporter la victoire et se qualifier pour leur deuxième finale consécutive de la C1.

A la veille de cette rencontre, le maître à jouer des Merengue, Luka Modric, s’est présenté à la presse. Et le Ballon d’Or 2018 n’est pas inquiet pour son équipe, qui, rappelons-le, n’a jamais battu Manchester City sur sa pelouse. “…on a joué de nombreuses fois ce type de matchs. Et je vois en mes coéquipiers de la tranquillité. Une pleine confiance en nos qualités, en notre football. Avec ça, on va faire un grand match. Ce serait impressionnant de jouer la finale« , a lancé avec sérénité Luka Modric.

Il a également fait une analyse de la rencontre aller au Santiago Bernabeu: « Ils ont été meilleurs en début de match puis nous sommes montés en puissance jusqu’au but et nous aurions pu en marquer un second. Mais ils ont égalisé et on savait que ça se jouerait au retour. Nous y voilà. On se sent bien, c’est quelque chose comme du 50/50 et ça se jouera sur des petits détails », avant de lancer un avertissement à ses coéquipiers: “nous devons être très concentrés dans chaque duel et avoir la mentalité qu’il faut, à savoir aider son coéquipier à côté. On doit être à la hauteur demain. » Pour créer l’exploit face à Manchester City, le Real Madrid aura certainement besoin d’un grand Luka Modric.

