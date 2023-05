Man City: Pep Guardiola savoure la vengeance contre le Real Madrid

-Publicité-

Ce mercredi soir, Manchester City a humilié le Real Madrid (4-0), a l’occasion de la demi-finale retour de la Ligue des champions et se qualifie ainsi pour la finale de la compétition. Évidemment après la rencontre, l’entraîneur des Cityzens Pep Guardiola n’a pas caché sa joie.

Un an après la terrible remontada subie face au Real Madrid, en demi-finale de la Ligue des champions, Manchester City a pris sa revanche ce mercredi au même stade de la compétition. A l’occasion de la manche retour de la double confrontation entre les deux équipes, les Cityzens n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire (victoire 4-0) pour se qualifier en finale de la C1(score cumulé 5-1). Un résultat qui a rempli de bonheur Pep Guardiola.

L’entraîneur Mancunien a expliqué que lui et ses joueurs avaient souffert pendant un an à cause de la confrontation contre les Merengue la saison dernière. « Je ne m’attendais pas à ça évidemment. Je pense qu’on a joué avec toute la douleur accumulée pendant un an après ce qui s’est passé l’an dernier. On a très bien attaqué, on a exploité les espaces à l’intérieur, on a eu une énergie fantastique, je suis très content d’être en finale », a-t-il déclaré à Movistar, relayé par Footmercato.

Il ajoute : « On a eu la bonne énergie après tant de douleur. À la maison cette saison nous sommes très forts, on a fait beaucoup de mal à de grandes équipes ». Guardiola a ensuite donné ce qui a fait la différence par rapport au match aller: « Lors de l’aller, j’ai décidé de mettre un milieu plus en retrait, aujourd’hui il était plus avancé, on a eu plus de fluidité donc »,

L’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a tout de même confié ne pas avoir été totalement serein par moment, en deuxième période notamment: « à 2-0 en deuxième période nous nous sommes trop précipités, Gundogan a perdu un ballon dangereux, De Bruyne a fait quelques transitions non nécessaires, on s’est précipité alors qu’on devait les couler. Mais c’est normal, tu joues avec un peu d’anxiété quand c’est comme ça, donc on a eu un peu de mal, mais on a fait un match extraordinaire ».

Pour finir, Guardiola s’est exprimé sur la finale contre l’Inter Milan, prévu le 10 juin prochain à Istanbul. « favori ? Une équipe italienne… Que vais-je dire, je sais que les gens vont dire qu’on est favori, surtout après ce match. Mais ça reste une équipe italienne, on devra courir, pédaler, on a le temps de préparer ça, on veut être champion d’Angleterre d’abord, puis on préparera la finale », a-t-il lancé avec prudence.

