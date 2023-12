Man City: « maintenant nous avons du mal à jouer », Guardiola

En conférence de presse ce mercredi soir, après la défaite de Manchester City face à Aston Villa (0-1), l’entraîneur mancunien Pep Guardiola a fait un aveu de faiblesse.

Mercredi soir Manchester City se déplaçait sur la pelouse du Villa Park afin d’affronter Aston Villa. Rayonnants depuis le début de saison, les Villans ont fait chuter le champion d’Angleterre en titre 1 à 0, grâce à une réalisation signée Leon Bailey. Les Skyblues enchaînent ainsi un quatrième match consécutif sans victoire, avec trois nuls contre Chelsea, Liverpool et Tottenham, suivi de cette défaite contre Aston Villa. Cette série de résultats négatifs n’avait pas été observée depuis mars-avril 2017 pour l’équipe de l’Etihad Stadium.

En conférence de presse, Pep Guardiola a reconnu que son équipe connaît actuellement des difficultés. «c’est mon devoir, mon travail de trouver un moyen de réparer les choses car pendant de nombreuses années ensemble, nous avons réussi à trouver un moyen de jouer et maintenant nous avons du mal. Nous devons changer la dynamique, en gagnant le plus vite possible contre Luton et Crystal Palace. Je dois y réfléchir. La dynamique change en gagnant des matchs, mais pour gagner des matchs,

nous devons réfléchir à ce que nous devons faire avec les joueurs que nous avons. C’était vraiment difficile car ils (les Villans, ndlr) sont vraiment physiques et capables de contrôler de nombreux aspects. C’est pour cela qu’ils sont là-haut, qu’ils jouent du bon football et que nous n’y sommes pas parvenus. Nous devons accepter quand une équipe est meilleure et reconnaître.», a expliqué le technicien espagnol, relayé par Footmercato.

Malgré les difficultés, l’ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich affirme avec conviction que son équipe remportera le titre, comme déclaré en conférence de presse il y a deux jours. Il est confiant que son équipe se relèvera lors des prochains matchs contre Luton et Crystal Palace.