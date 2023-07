Man City: « Les meilleures semaines de ma vie », Grealish sur ses fêtes après le triplé

Dans des propos confiés à la presse anglaise et relayés par RMC Sport ce jeudi, Jack Grealish est revenu sur ses fêtes endiablées après le triplé de Manchester City la saison dernière.

Lors de la dernière saison, Jack Grealish a accompli l’exploit de remporter le triplé Ligue des champions-Premier League-FA Cup avec Manchester City. En entamant la nouvelle saison, l’ancien joueur d’Aston Villa a évoqué ses fêtes de célébrations, dont les vidéos ont fait le tour du monde.

« Cela a été un véritable tourbillon, a admis l’ailier. Pendant les deux ou trois semaines qui ont suivi, je n’ai pas vraiment pris conscience de la situation. Maintenant, cela fait un certain temps et j’ai fini par l’accepter. Ce furent les meilleures semaines de ma vie. », a confié l’international des Three Lions aux médias anglais, relayés par RMC Sport. Toutefois, Jack Grealish sait que cette période est déjà passée et se projette déjà sur le prochain exercice.

L’ailier anglais a d’ailleurs confié qu’il voulait absolument remporter le Community Shield le 6 août prochain contre Arsenal. « J’ai dit à certains de mes coéquipiers que je voulais absolument gagner le Community Shield. C’est ma troisième année ici et j’ai perdu deux de ces finales. En tant que footballeur, vous voulez gagner autant que possible, mais vous voulez aussi tout gagner une fois. C’est ce que je veux.« , assure-t-il.

Il ajoute: « Nous avons un groupe formidable et j’espère que ça va continuer« . Dimanche, Manchester City aura un match amical à Séoul (Corée du Sud) contre l’Atlético de Madrid. A noter que les Cityzens débuteront leur saison de Premier League le 11 août par un déplacement sur le terrain de Burnley.

