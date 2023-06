Man City: les confessions de Jack Grealish sur ses célébrations « alcoolisées » après le triplé

Dans un entretien accordé au Telegraph, Jack Grealish est revenu sur ses folles nuits de fête pour le triplé de Manchester City cette saison.

Manchester City a tout raflé sur son passage cette saison. Le club entraîné par Pep Guardiola s’est offert un triplé historique, avec la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup. Si des joueurs comme Haaland et Rodri ont été plébiscités pour cette réussite, c’est Jack Grealish qui fait parler en Angleterre depuis plusieurs jours. Et pour cause, le joueur anglais ne s’est pas retenu pour célébrer l’exercice incroyable de son équipe.

Le milieu offensif a régalé les fans avec sa convivialité, son humour et une forme de décontraction. Mais il y a eu également de l’alcool, beaucoup d’alcool, qui a d’ailleurs fait parler. Le joueur a été vu dans plusieurs situations plus ou moins gênantes. Interrogé par le Telegraph sur ces événements, Grealish a tout assumé. « Je ne m’assiérais jamais ici et te mentirais en te disant : « ouais, je ne bois pas et je ne fais pas la fête ». Parce que je le fais, mais il y a tellement de gens qui viendront ici et te diront : « je ne bois pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela » et ils le font », a-t-il déclaré, relayé par Footmercato.

- Publicité-

« Je m’amuse juste »

Il poursuit: « Mais écoutez, je m’amuse juste, je vis mon rêve de jouer pour le meilleur club du monde à mon avis, nous venons de gagner le triplé donc je vais évidemment faire une pause maintenant avec ma famille et mes amis et je serai impatient d’y retourner dans quatre semaines. » Le milieu offensif réfute toutefois être arrivé saoul au rassemblement de l’équipe d’Angleterre, alors que les photos le montraient plutôt mal en point.

« J’avais un peu la gueule de bois mais je n’étais pas ivre ou quoi que ce soit. Je suis venu au camp avec les autres gars, on a dormi puis on s’est réveillé et on s’est entraîné mercredi. Nous nous sommes entraînés jeudi et, comme je l’ai dit, au fond de moi, je savais que je n’allais pas jouer vendredi », a expliqué Grealish, en répondant aux critiques sur sa manière de célébrer le triplé de Manchester City.

« Écoutez, nous nous sommes tous amusés, d’autres personnes s’amusent là où les caméras ne sont pas, mais c’était juste moi qui m’amusais, j’avais fini la saison la plus réussie de ma vie. Je viens de jouer une saison de 12 mois. J’ai participé à une Coupe du monde, j’ai remporté trois trophées et je vais reprendre l’entraînement dans quatre semaines environ, pourquoi ne pas m’amuser ? », ajoute-t-il.

Articles similaires