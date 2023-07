Man City: le message d’adieu de Riyad Mahrez

Dans le communiqué de Manchester City qui a annoncé son départ, ce vendredi, Ryad Marzeh a tenu à faire ses adieux aux supporters mancuniens.

Il y a plusieurs semaines que cela se profilait, et c’est maintenant officiel. L’ailier international algérien quitte Manchester City pour rejoindre Al-Ahli pour les quatre prochaines saisons. Dans le communiqué des Citizens annonçant son départ, l’ancien joueur de Leicester a tenu à adresser ses adieux aux supporters mancuniens.

«J’ai passé cinq années inoubliables avec ce club de football en travaillant avec des joueurs incroyables, des supporters fantastiques et le meilleur entraîneur du monde. J’ai collecté des souvenirs pour toute une vie. La manière dont nous avons remporté le titre de Premier League et les batailles que nous avons livrées avec Liverpool et, l’année dernière avec Arsenal, ont mis en avant notre désir de jouer ensemble et notre mentalité d’être les meilleurs. Manchester City fera toujours partie de ma vie.», a-t-il déclaré.

Riyad Mahrez rejoint Al-Ahli 👇https://t.co/YECjOUtI9p — Manchester City (@ManCityFra) July 28, 2023 - Publicité-

Le passage de Ryad Mahrez à Manchester City a été tout simplement époustouflant. Il a brillé lors de 236 matchs où il a inscrit 78 buts, et offert pas moins de 58 passes décisives à ses coéquipiers, devenant ainsi un membre indispensable de l’effectif dirigé par Pep Guardiola. Sous les couleurs de Manchester City, il a soulevé des trophées majeurs à 11 reprises. Finalement, il quitte le club en apothéose, clôturant sa dernière saison par un Triplé historique, incluant la consécration en Ligue des Champions.

