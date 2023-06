Man City: le beau geste de Pep Guardiola envers le personnel du club

-Publicité-

Selon les informations du Daily Mail, Pep Guardiola a décidé de reverser une partie de ses primes de la saison au personnel de Manchester City.

La saison a été particulièrement réussie du côté de Manchester City. Le club anglais a réalisé le premier triplé de son histoire, en remportant la Premier League, la FA et la Ligue des champions, également le premier de son histoire. Un succès dû essentiellement dû aux joueurs, mais aussi à tout le personnel du club qui s’est donné corps et âme pour que l’équipe dispute ses matchs dans les meilleures conditions. Et ça, l’entraîneur Citoyen en est bien conscient, à tel point qu’il a pris une grande décision.

Selon le Daily Mail, le technicien catalan a décidé de reverser une partie de ses primes de la saison au personnel du club. Si la somme reste difficilement chiffrable, le Daily Mail l’évalue à hauteur de 750 000£, soit environ 877 000 euros. Toujours selon la publication britannique, Guardiola aurait précisément redistribué cette somme au personnel de sécurité du club, aux réceptionnistes et forcément à son staff technique.

Alors que le personnel du club reçoit habituellement une petite prime pour chaque titre remporté, Guardiola a pris l’initiative de l’augmenter de sa propre volonté. Cela témoigne d’une belle marque de reconnaissance de sa part.

