Man City-Inter: « Ce que nous allons faire pour vous battre », Haaland répond à André Onana

Ça tire dans tous les sens entre Manchester City et l’Inter Milan, à quelques jours de l’affrontement entre les deux équipes, en finale de la Ligue des champions. Tête de gondole de cette guerre des mots, André Onana et Erling Haaland.

« Samedi, nous jouerons un match important contre l’équipe qui est probablement la meilleure du monde, mais nous sommes l’Inter. Une finale contre l’une des équipes les plus fortes du monde est importante pour moi, mais nous voulons montrer qui nous sommes. Ce sera difficile pour nous, mais aussi pour eux », déclarait André Onana ce weekend aux journalistes rassemblés via TuttoMercatoWeb.

Le gardien de but camerounais qui va disputer sa première finale en C1 a assuré que les siens vont remporter le sacre, pour la deuxième fois dans l’histoire du club italien. «…Les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Parce que l’histoire se souvient toujours de qui a gagné et c’est pourquoi nous irons à Istanbul pour gagner. Oui, la vérité est que c’est le cas c’est l’unité qui fait la force de l’Inter. Nous devons souffrir ensemble, ce ne sera pas facile, c’est probablement le match le plus dur depuis cinq ans », a ajouté l’ex-Lion Indomptable.

Une sortie qui n’a pas tardé à faire réagir le camp d’en face. Et c’est Erling Haaland qui s’est chargé de répondre au portier intériste. Sur le site officiel de Manchester City, l’attaquant norvégien a non seulement assuré que son équipe va battre l’Inter Milan et faire le triplé historique au soir du 10 juin 2023 à Istanbul, mais a également montré la recette à ses coéquipiers.

« J’ai toujours rêvé de jouer une finale de Ligue des Champions, ce sera un honneur. Mais il y a un travail à faire. Nous avons eu une saison incroyable, mais nous devons la terminer de la meilleure façon possible. Je sais que nous allons tous tout donner pour gagner cette finale… Nous devrons être à notre meilleur contre une très bonne équipe de l’Inter Milan et nous sommes ravis d’entrer sur le terrain« , a déclaré le meilleur buteur de Premier League avec 36 réalisations.

« Je n’ai pas peur de Manchester City », Simone Inzaghi

En quête de son premier sacre en Ligue des champions, Manchester City écrase tout sur son passage cette saison. Impitoyable, les Cityzens ont notamment détruit le champion en titre, le Real Madrid, avec une victoire 4-0 en demi-finale retour. Porté par un groupe qui semble ne pas avoir de point faire, l’ogre anglais s’érige comme étant le grandissime favori. Mais, Simone Inzaghi, l’entraineur de l’Inter Milan n’a peur de rien. Il se dit être prêt pour ce combat.

« Nous parlons d’un match de football, donc je n’ai peur de rien. Manchester City poursuit le triplé ? Nous avons également remporté deux trophées cette saison. Vous devez accorder un peu de possession de balle au City, comme le font toutes les équipes du monde contre eux. Nous devrons être bons pour leur enlever certaines certitudes. Bien commencer sera fondamental. Je ne suis pas doué avec les pourcentages, mais nous allons nous battre« , a fait savoir l’entraineur des Nerazzurri. Vivement donc la rencontre!

