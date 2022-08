Man City: Haaland se prononce avant ses débuts en Premier League

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Erling Haaland s’est montré très ambitieux avant ses débuts en Premier League.

Recrue phare de l’été à Manchester City, Erling Haaland effectue ses débuts en Premier League avec les Sky Blues ce dimanche contre Newcastle. Dans une interview accordée à Sky Sports, le buteur norvégien a dévoilé ses objectifs pour sa nouvelle aventure dans l’élite anglaise. Et le Cyborg a fixé la barre très haut en terme de développement.

« Il s’agit d’essayer de profiter du moment présent. Les gens parlent de ce que vous avez fait il y a un an, mais c’est le prochain match qui compte. […] Ce que je peux améliorer?] Tout. Si vous pensez que je suis bon à une chose, je peux encore m’améliorer« , a lancé l’ancien joueur de Dortmund avant de poursuivre.

« En tant que jeune joueur, jouant pour Pep Guardiola, jouant pour le meilleur club d’Angleterre, je dois continuer à me développer et m’améliorer dans beaucoup de choses. C’est ce que j’aime beaucoup dans le football, vous pouvez toujours vous développer, vous pouvez toujours vous améliorer au jeu.«

Erlin Haaland s’est aussi confié sur ses envies: « Je suis un joueur qui a faim de buts, qui se donne à 100% et qui veut gagner chaque match. Ce sont des choses simples, mais aussi très importantes. » Souvent comparé à Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic, à cause de sa grande taille et de ses qualités physiques, l’international norvégien préfère garder les pieds sur terre.

« Je n’en ai pas besoin […] J’aime faire une blague sur Instagram ici et là, mais à part cela, j’aime me détendre et m’amuser. Fondamentalement, profiter de ce que je fais« , a sobrement répondu Haaland lorsqu’il a été comparé à CR7 et Ibracadabra et interrogé sur le besoin d’attirer l’attention à lui.

Auteur d’un match mitigé, lors de la défaite des siens contre Liverpool (1-3) en Community Shield, avec deux énormes ratées, Haaland aura à cœur de se rattraper ce dimanche.