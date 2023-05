Man City: Erling Haaland réagit au sacre en Premier League

-Publicité-

Sacré champion de Premier League avec Manchester City ce week-end, Erling Haaland n’a pas caché sa joie au micro de Viaplay.

Manchester City a été sacré champion d’Angleterre samedi dernier, après la défaite d’Arsenal sur la pelouse de Nottingham Forest (1-0), samedi lors de la 37e journée de Premier League. Au lendemain de l’officialisation du titre, les Mancuniens ont battu Chelsea (1-0), pour fêter dignement le titre avec leur public. Après la rencontre contre les Blues, Erling Haaland a été interrogé sur son ressenti. Le prodige norvégien qui joue sa première saison avec les Sky Blues n’a pas pu cacher sa joie.

« Absolument fantastique. C’est surréaliste de faire ça avec les fans ici, et de voir tous ces visages heureux. J’attendais ce jour depuis longtemps. Il est enfin arrivé. Se tenir ici aujourd’hui, à 22 ans, et gagner la Premier League pour un petit garçon de Bryne né à Leeds, ce n’est pas mal. C’est quelque chose à savourer, tout simplement. (…) Si je ne m’étais pas amusé, je ne serais pas allé aussi loin. Quand j’avais dix ans et que j’allais à la salle, c’était parce que je pensais que c’était amusant. C’est comme ça, tout simplement. Si je ne m’amuse pas, j’arrête. Le jour où ce n’est plus amusant, c’est merci pour l’instant et faites autre chose », a lâché le meilleur buteur du championnat anglais au micro de Viaplay, relayé par Footmercato.

Pour rappel, Manchester City est toujours en lice pour un triplé. En effet, les Mancuniens peuvent encore remporter la Ligue des champions, dont la finale est prévue le 10 juin prochain face à l’Inter Milan. Mais aussi la FA Cup, face à son éternel rival et voisin Manchester United. En cas de triplé de son club, Erling Haaland se positionnera certainement comme le favori pour le prochain Ballon d’or.

