Man City: Erling Haaland raconte sa vie en Angleterre

Dans un entretien accordé à la BBC, Erling Haaland s’est confié sur sa vie de star en Angleterre. Le norvégien admet qu’il ne vit plus normalement à cause de sa notoriété.

Débarqué à Manchester City l’été dernier seulement, Erling Haaland est devenu une véritable star en Angleterre. L’ancien buteur de Dortmund a convaincu tout le monde et s’est créé une véritable fan base dans le royaume de sa majesté en empilant les buts et les records. Lui qui aime la discrétion doit désormais composer avec sa nouvelle notoriété. « Je mesure 1,96m, j’ai de longs cheveux blonds, alors peu importe où je vais, les gens me voient« , déclare t-il lors d’un entretien accordé à la BBC.

« Ma vie a changé bien sûr. Je ne peux plus vivre normalement. C’est ma vie, je n’ai pas le droit de me plaindre« , reconnaît-il également à la veille d’affronter Manchester United samedi en finale de FA Cup. Le buteur norvégien ne veut pourtant pas se prendre la tête avec son nouveau statut. « J’essaie de profiter de chaque moment« , appuie-t-il. Et tant pis si tout le monde le remarque avec son physique de golgoth. « Ma vie est comme ça, je ne peux rien y faire« , remarque-t-il.

Toujours dans le même entretien, Haaland a évoqué sa progression depuis sa venue à Manchester City. S’il reconnaît avoir fait des progrès, il estime qu’il peut encore faire mieux. Le Cyborg pense qu’il peut encore améliorer son jeu du pied droit, du pied gauche, de la tête, ainsi que sa contribution dans la construction des actions. Malgré ses nombreux accomplissements, Erling Haaland semble encore loin d’être rassasié. Ces prochains adversaires peuvent trembler.

