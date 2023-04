Man City: Erling Haaland accusé de pincer ses adversaires

-Publicité-

D’après les propos de Ben Mee, défenseur de Brentford en Premier League, Erling Haaland n’hésite pas à avoir recours à des gestes douteux, tels que des pincements, pour prendre l’avantage sur ses adversaires.

Erling Haaland est le cauchemar des défenseurs de Premier League cette saison. Alors qu’il en est à son premier exercice dans le championnat considéré comme le meilleur au monde, le prodige norvégien a déjà inscrit 32 réalisations en 28 matchs. Mais, en plus de son talent, l’ancien attaquant du BVB a également un petit vice caché pour prendre l’avantage sur ses adversaires, a en croire le défenseur de Brentford Ben Mee.

Questionné par Sky Sports, le défenseur de Brentford (33 ans), a révélé que l’attaquant de City pince ses adversaires durant les matchs pour prendre le dessus sur eux. «C’est un garçon puissant et nous avons un peu eu des bousculades. Il y a eu de petits pincements ici et là entre moi et lui.» Relancé sur le sujet, afin de savoir lequel des deux pinçait le plus, il a répondu : «ça venait plus de lui pour être franc. Mais ça ne me dérange pas, j’aime bien ça.(…) De toute évidence, nous essayons d’être physiques avec lui et d’utiliser notre corps pour l’empêcher de se mettre dans les positions qu’il souhaite.»

Neuvième de Premier League, Brentford retrouvera Manchester City le 28 mai. Un nouveau duel qui s’annonce très physique entre Ben Mee et Erling Haaland. Le 12 novembre dernier, lors de la manche aller entre les deux équipes, l’ancien du Borussia Dortmund était resté muet face aux Bees, bien muselé par Ben Mee.

