Man City: en concurrence avec Haaland, Julian Alvarez fait un choix pour son avenir

Malgré la forte concurrence avec Erling Haaland, le jeune attaquant argentin, Julian Alvarez, a décidé de rester à Manchester City selon les informations de Tyc Sports.

Ce n’est pas aisé pour un attaquant d’être en concurrence avec Erling Haaland en ce moment. Et le jeune attaquant de Manchester City Julian Alvarez le sait très bien. Malgré tout son talent, il a été l’un des hommes forts de l’Argentine au Qatar, le buteur de 23 ans n’a grappillé que quelque temps de jeu. Il a été utilisé à 49 reprises pour un peu plus de 51 minutes de temps cumulé. De quoi remettre son avenir à City en question, d’ailleurs le Bayern Munich pense à lui en vue d’un possible prêt cet été.

Mais, selon les informations du média argentin TyC Sports, Julian Alvarez ne veut pas quitter les Sky Blues. D’après cette source, l’ancien buteur de River Plate n’a pas peur de la forte concurrence avec Erling Braut Haaland et veut se battre pour une place dans l’équipe de Pep Guardiola. Une mauvaise nouvelle donc pour le Bayern Munich qui pensait à lui en cas d’échec dans le dossier Harry Kane.

Cette saison, Julian Alvarez a marqué 17 buts et délivré 5 passes décisives avec Manchester City. Des performances tout à fait remarquables au vu de son faible temps de jeu. Il a également remporté le triplé historique, dont la Ligue des champions, avec les Mancuniens. Un dernier exercice accompli pour le jeune argentin, qui a aussi soulevé la Coupe du monde 2022 avec l’Albiceleste. Un palmarès effrayant pour son jeune âge.

