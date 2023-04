Man City – Arsenal: le pronostic de Samir Nasri, passé par les deux équipes

-Publicité-

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien joueur français, Samir Nasri, qui a évolué sous les couleurs des Cityzens et des Gunners, a livré son pronostic sur le choc entre Manchester City et Arsenal ce mercredi, dans le cadre de la 33e journée du championnat anglais.

Ce mercredi soir, dans le cadre de la 33ème journée de Premier League, Arsenal se rend sur le terrain de Manchester City pour un match crucial dans la course au titre. Les Gunners, actuellement en tête du classement avec 75 points, doivent absolument s’imposer pour continuer de croire en un sacre en fin de saison. Cependant, les Skyblues, classés deuxièmes avec 70 points et ayant deux matchs en retard, restent en lice pour la victoire finale et se retrouveraient même en ballottage très favorable en cas de victoire ce soir.

Ce match, qui sera suivi un peu partout dans le monde, va donc cristalliser l’attention des férus de football et aussi des observateurs. Passé par Arsenal (2008-2011) et Manchester City (2011-2017) au cours de sa carrière, Samir Nasri sera particulièrement attentif à ce choc. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien international français a d’ailleurs livré son pronostic sur l’issue de cette rencontre.

«Qui va s’imposer selon moi ? City, qui atteint son pic de forme au meilleur moment, avec tous ses joueurs disponibles pour le sprint final, contrairement aux années précédentes. Tandis qu’Arsenal marque un peu le pas, après avoir fait la course en tête pratiquement toute la saison. Parfois, quand on touche au but alors qu’on n’est pas habitués à gagner, on a les chocottes…», a souligné le natif de Marseille. Rendez-vous donc ce soir à partir de 20h (GMT+1) pour savoir si Samir Nasri a vu juste.

