Man City 7-0 Leipzig: l’Allemagne crie au scandale

Ce mardi soir, Leipzig a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des champions après sa défaite (0-7) sur la pelouse de Manchester City. Au lendemain de ce match, les décisions de l’arbitre à la partie font polémique en Allemagne.

Leipzig ne jouera pas les quarts de finale de la Ligue des champions cette saison. Gonflé à bloc, après avoir tenu en échec Manchester City (1-1) il y a trois semaines, les Allemands ont été totalement dépassés ce mardi soir lors de la manche retour des huitièmes de finale de la compétition. Les hommes de Marco Rose ont été largement dominés sur le score de 0-7. Si la victoire des Sky Blues peut difficilement être contestée, certaines décisions arbitrales lors de la rencontre font parler.

Il y a tout d’abord, le penalty qui a permis à Erling Haaland d’ouvrir le score. Benjamin Henrichs avait en effet totalement involontairement touché le ballon de la main (d’ailleurs même au ralenti le contact est plutôt difficile à déterminer). Plus tard dans le match, le gardien de Manchester City Ederson est sorti de sa zone de confort pour faucher Laimer, ce qui aurait pu lui valoir un carton rouge. Mais l’arbitre de la partie n’a pas signalé de faute (la VAR non plus n’est pas intervenue) et c’est même Werner, qui a protesté contre cette décision, qui a écopé d’un avertissement. Sans surprise, ces décisions arbitrales ne passent pas en Allemagne.

“C’est un scandale”

« Ce n’est pas une mauvaise décision, c’est un scandale ! Quiconque dit que c’est intentionnel et que cette main est punissable doit aller chez le médecin. C’est comme ça que l’UEFA détruit le football ! », déclare un journaliste de Bild au sujet du premier but. Son de cloche similaire chez Sport1 : « après une décision arbitrale controversée, la résistance est rapidement brisée ». Matthias Sammer, ancien joueur allemand, a été aussi direct à la TV allemande : « c’est inexplicable pour moi à ce niveau, des décisions aussi catastrophiques ».

Ancien arbitre de Bundesliga, Wolfgang Stark a donné son opinion sur Amazon Prime Allemagne : « j’aurais décidé de continuer à jouer parce que c’était un mouvement naturel pour moi. L’arbitre l’a regardé et a décidé que c’était punissable. L’argument est que le bras est écarté. Vous pouvez siffler le penalty mais moi je ne lui aurais pas donné ». Lukas Podolski, qu’on ne présente pas, a été plus cash : « F### VAR ».

Fautif sur l’action qui a conduit au penalty, Henrichs a également réagi au micro de Canal + après la rencontre. « Pour moi ce n’était pas pénalty. Il a sifflé main mais je n’ai même pas senti le ballon. Si je vois la vidéo, je ne suis même pas sûr de toucher le ballon. Je dois l’accepter, on ne peut rien dire », a de son côté lancé Henrichs sur Canal+, avouant tout de même la large supériorité des Cityzens.