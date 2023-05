Man City 4 – 0 Real Madrid: Thibaut Courtois a joué blessé

-Publicité-

Selon les informations de Marca ce lundi, Thibaut Courtois souffrait d’une légère déchirure au triceps lors de la lourde défaite du Real Madrid sur la pelouse de Manchester City (0-4).

La route s’arrête en demi-finale pour le Real Madrid cette saison en Ligue des champions. Tenant du titre, les Madrilènes ont été corrigés sur la pelouse de Manchester City (0-4) ce mercredi soir, et perdent la double confrontation sur le score cumulé 5-1. Au-delà du résultat, c’est le visage affiché par les joueurs Merengue qui a déçu ce soir. Ces derniers n’ont jamais été à la hauteur, se faisant dépasser dans tous les compartiments du jeu. Et la défaite aurait pu être bien plus salée, sans un bon Thibaut Courtois qui a réalisé quelques grands arrêts.

Pourtant, le gardien belge a disputé une rencontre avec un handicap. En effet, selon Marca le gardien de 31 ans souffrait d’une légère déchirure au triceps qu’il avait contractée lors du match contre Getafe (1-0) quatre jours auparavant en Liga. Thibaut Courtois s’est donc sacrifié en supportant la douleur pendant les 90 minutes de jeu. Bien qu’il ait concédé 4 buts au cours du match, le gardien madrilène a préservé l’équipe et a particulièrement frustré Erling Haaland en effectuant deux arrêts héroïques devant lui.

Le portier du Real Madrid devrait avoir du temps de repos dans les prochaines semaines. Avec cette élimination, le Real Madrid n’a plus que les matchs du championnat espagnol à disputer. La course au titre étant déjà terminée, avec le sacre du Barça, et le club Merengue s’étant déjà qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti devrait pouvoir se passer de son gardien.

