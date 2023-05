Man City 4 – 0 Real Madrid: « On a joué avec de la personnalité », Bernado Silva

-Publicité-

Auteur d’un doublé, lors de la victoire (4-0) de Manchester City contre le Real Madrid ce mercredi en Ligue des champions, Bernardo Silva a encensé son équipe à la fin de la partie. Il a également profité de l’occasion pour se prononcer sur l’intérêt du PSG à son égard.

Ce mercredi soir, Manchester City a humilié le Real Madrid (4-0), a l’occasion de la demi-finale retour de la Ligue des champions et se qualifie ainsi pour la finale de la compétition. Les Cityzens ont notamment pu compter sur un Bernardo Silva des grands soirs. Dans une forme monstrueuse, l’international Portugais a inscrit un doublé pour mettre son équipe sur la bonne voie en première période. Après la rencontre, l’ancien joueur de Monaco a tout de même préféré mettre en avant la performance collective des Mancuniens.

« C’était une belle soirée pour nous. On a fait un match magnifique. En première période, on n’a pas laissé d’espace, on a pressé, créé des occasions. On en a marqué deux, mais on aurait pu en marquer plus. Face au Real, si tu n’es pas prêt physiquement, tactiquement, tu ne vas pas en finale. L’équipe a très bien joué. On a joué avec de la personnalité. On voulait donner cette finale à nos supporters. Nous avons une autre opportunité de gagner cette compétition », a-t-il expliqué au micro de Canal+, relayé par Footmercato.

La meilleur version de City?

Depuis l’arrivée d’Erling Haaland, cet été, beaucoup pensent que Pep Guardiola dispose de la meilleure version de City de l’histoire. Interrogé sur le sujet, Silva s’est montré mesuré: « La meilleure équipe de City ? Je ne sais pas. C’est difficile de dire ça. On est aussi fort que l’équipe qui est arrivée en finale (en 2021). Avec Haaland, c’est différent, avant on avait un faux neuf. Il faut gagner la Ligue des Champions et après je vous dirai si on a la meilleure équipe. »

Enfin, il va sans dire que le Lusitanien n’a pas échappé à la question qui planait sur son avenir. D’après les dernières rumeurs, le PSG le courtise pour en faire le remplaçant de Lionel Messi. Bernardo Silva ne veut pas évoquer la question pour le moment: « Le programme, c’est terminé la saison, gagner la Premier League, gagner la FA Cup face à Manchester United et gagner contre l’Inter. Cet été, on verra ce qu’il va se passer. ».

