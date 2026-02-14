Mamelodi Sundowns se qualifie pour les quarts de la LDC CAF en battant le MC Alger

Le rideau est tombé sur le groupe C de la Ligue des champions de la CAF samedi, avec une affiche décisive à domicile pour Mamelodi Sundowns. Les Sud-Africains ont décroché leur ticket pour les quarts en battant le MC Alger 2-0 lors de la sixième et dernière journée.

La rencontre a tourné autour de Léon Muniz, auteur des deux réalisations de son équipe (6e, 63e). Son ouverture du score, très précoce, a mis les locaux sur de bons rails et a mis à mal les espoirs algérois dès le départ.

Le MCA, qui pouvait se contenter d’un match nul pour se qualifier, a tenté de réagir après ce coup d’entrée mais n’a jamais réellement réussi à trouver son rythme. La défense et l’organisation collective des Sundowns ont neutralisé les tentatives adverses tout au long de la partie.

Conséquences pour le groupe C

À la reprise, les Algérois ont augmenté l’intensité pour tenter de revenir au score, sans parvenir à renverser la physionomie du match. Les Mamelodi Sundowns, solidement en place, n’ont laissé aucun espace et ont fini par creuser l’écart peu après l’heure de jeu grâce à Muniz, qui a signé le second but et plié la rencontre.

Avec cette victoire, les Sundowns terminent la phase de poules sur un total de 9 points et se qualifient pour les quarts de finale. Le MC Alger achève son parcours avec 7 unités et voit son aventure s’arrêter ici, malgré une prestation globalement correcte au cours de cette phase de groupes. Les Nord-Africains auront finalement payé leur incapacité à obtenir le point du match nul dont ils avaient besoin.