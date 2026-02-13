Mamelodi Sundowns : Rulani Mokwena dément toute accusation d’espionnage en LDC CAF

La 6e journée de la Ligue des champions de la CAF oppose, samedi 14 février 2026 à 13h GMT, Mamelodi Sundowns au MC Alger au Loftus Versfeld Stadium. À la veille de cette rencontre cruciale, l’entraîneur du club algérien a fait front face aux allégations d’espionnage qui circulent autour de son nom, rejetant formellement l’idée d’avoir bénéficié d’informations tactiques confidentielles.

La partie, qui pourrait sceller une place en quarts de finale, a été précédée d’une conférence de presse très suivie. Les Sundowns ont récemment mis en congé leur analyste de longue date, Mario Masha, alors qu’une enquête interne est en cours : il est suspecté d’avoir transmis des éléments stratégiques à Mokwena, ancien coach du club sud-africain désormais en poste au MC Alger.

Interrogé sur ces accusations, Mokwena a nié toute réception de données sensibles liées aux Sundowns. Selon lui, les échanges avec Masha relevaient de discussions professionnelles générales, parfois personnelles, et portaient également sur des questions de formation et de licences UEFA plutôt que sur des plans de match précis.

Précisions sur la nature des échanges

Le technicien a expliqué que leurs contacts s’inscrivaient dans un cadre pédagogique : Masha lui avait demandé de l’accompagner dans la transmission de certaines méthodologies. Ils ont travaillé à formaliser des approches déjà employées ensemble aux Sundowns et à illustrer ces concepts par des références tactiques observées en Europe, citant notamment des schémas inspirés de Manchester City.

Mokwena a tenu à défendre la réputation de son ancien collègue, le décrivant comme un professionnel intègre, un ami et un père de famille. Il a insisté sur le fait qu’il ne solliciterait jamais qu’un collaborateur mette en péril sa carrière pour obtenir un avantage sportif.

Le match se déroulera à Pretoria ; le résultat déterminera lequel des deux clubs poursuivra l’aventure en quarts de finale.