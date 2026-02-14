Mamelodi Sundowns bat MC Alger 1-0 en LDC CAF

La deuxième mi-temps a démarré entre Mamelodi Sundowns et le MC Alger, dans un stade sud-africain attentif à la suite de la rencontre.

Les locaux rentraient aux vestiaires avec l’avantage, le tableau indiquant 1-0. L’ouverture du score était intervenue très tôt dans la partie, grâce à une réalisation signée Muniz qui a permis aux Sundowns de prendre l’ascendant.

Durant les quarante-cinq premières minutes, l’équipe sud-africaine a globalement imposé son rythme et gardé le contrôle du jeu, limitant les opportunités adverses et gérant la rencontre à son avantage.

Enjeux et réactions attendues

Pour le MC Alger, la reprise constitue un moment décisif : il faudra élever le niveau et se montrer plus incisif offensivement si les Algériens veulent renverser la situation. La formation visiteuse est désormais sous pression dans un groupe C où les écarts restent faibles, et chaque point prendra un relief particulier.

Côté tactique, on peut s’attendre à des ajustements pour relancer l’attaque du MCA, quitte à offrir davantage d’espaces à exploiter pour les Sundowns en transition. La seconde période s’annonce donc ouverte, avec l’obligation pour les Algérois de produire un football plus entreprenant pour espérer revenir au score et préserver leurs ambitions dans la poule.