Mamelodi Sundowns bat MC Alger 1-0 en LDC CAF, Muniz buteur à la 6e minute

L’entame du match a rapidement tourné à l’avantage des joueurs des Mamelodi Sundowns, qui ont mis beaucoup d’intensité dès les premières minutes. À la sixième minute, après une intervention de Guendouz qui a détourné une tentative adverse, Muniz a profité du rebond pour pousser le ballon au fond et ouvrir le score.

La réalisation est intervenue sur une action enchaînée : une frappe repoussée par le gardien algérien, puis une présence offensive décisive de Muniz, qui n’a pas laissé passer sa chance. Le but, précoce, a mis les Sud-Africains en position de contrôle et a modifié immédiatement le cours de la partie.

Pour le MC Alger, ce but représente un handicap significatif dans la course à la qualification. Les Algérois se retrouvent désormais dans l’obligation de revenir au score s’ils veulent conserver des espoirs de sortie de la phase de groupes, ce qui va probablement les pousser à adopter un registre plus offensif.

Enjeu et conséquence tactique