Mali: Vladimir Poutine s’est entretenu au téléphone avec le colonel Assimi Goïta

Le Président russe Vladimir Poutine s’est entretenu au téléphone avec le chef d’Etat malien, le colonel Assimi Goïta, a annoncé ce mercredi 10 août le service de presse du Kremlin.

Le Président russe s’est entretenu au téléphone avec le chef d’Etat malien par intérim, ce mercredi 10 août. Selon le service de presse du Kremlin, Vladimir Poutine et le colonel Assimi Goïta ont discuté des moyens d’intensifier la coopération bilatérale.

« Assimi Goita a exprimé à Vladimir Poutine sa reconnaissance pour le soutien apporté par la partie russe à son pays. Les deux dirigeants ont évoqué plusieurs questions relatives à la promotion de coopération bilatérale en matière de commerce, d’économie et autres », indique la présidence russe, rapporté par Sputnik Afrique. MM Poutine et Goïta ont également exprimé leur satisfaction face « au niveau de coopération russo-malienne dans le domaine de la politique étrangère, y compris en matière de coordination des positions au sein de l’Onu », précise le média russe.

Plusieurs chasseurs et un hélicoptère d’attaque livrés au Mali

Le chef de la junte au Mali Assimi Goïta a réceptionné mardi 9 août de nouveaux équipements militaires, dont cinq avions et un hélicoptère de combat, livrés par son partenaire russe. Il s’agit des chasseurs L-39 et Su-25, ainsi que des hélicoptères de combat Mi-24P, Mi-8 et des avions de transport tactique CASA C-295.

Dans son allocution, le ministre de la Défense malien Sadio Camara, un des hommes forts du régime, a vanté le « partenariat gagnant-gagnant avec la fédération de Russie » au cours d’une cérémonie officielle en présence de diplomates russes et d’Assimi Goïta, président de la transition. « Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d’attaque avec les avions de chasse de type L-39 et Su-25, qui s’ajoutent aux Super Tucano et autres appareils déjà en dotation, ainsi que les hélicoptères d’attaque de type Mi-24P, qui s’ajoutent aux Mi-35 et Mi-24 déjà livrés », a précisé le ministre.