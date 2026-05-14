Côte d’Ivoire : Ahoua Don Mello et plusieurs autres cadres définitivement radiés du PPA-CI

Le PPA-CI de Laurent Gbagbo a exclu Ahoua Don Mello , Kipré Stéphane et plusieurs autres cadres de son premier Congrès ordinaire prévu à Abidjan. Cette décision intervient après la radiation définitive de Don Mello, sanctionné pour avoir maintenu une candidature présidentielle indépendante en 2025 malgré la ligne officielle du parti.

Le Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) de l’ancien président Laurent Gbagbo a officiellement interdit à plusieurs cadres, dont Ahoua Don Mello et Kipré Stéphane, de participer à son premier Congrès ordinaire prévu les 14 et 15 mai 2026, selon des informations du quotidien Linfodrome. Cette décision fait suite à la radiation définitive d’Ahoua Don Mello du parti, prononcée après dix-huit mois de suspension, selon des sources proches du dossier. Le PPA-CI n’avait pas publié de communiqué officiel circonstancié au moment de la rédaction de cette dépêche.

La procédure disciplinaire contre Ahoua Don Mello avait été lancée après que ce dernier s’était présenté comme candidat « de précaution » à l’élection présidentielle d’octobre 2025, en contradiction avec la décision du parti qui avait désigné Laurent Gbagbo comme candidat officiel. Le conseil de discipline du PPA-CI avait auditionné Ahoua Don Mello et quatorze de ses proches le 8 avril 2026, à Cocody-Riviera Bonoumin. Les mis en cause avaient, lors de cette audition, défendu leur initiative en invoquant « la nécessité de maintenir le parti dans le jeu politique » après l’exclusion de Laurent Gbagbo de la liste électorale par le Conseil constitutionnel.

Dès le 31 juillet 2025, Laurent Gbagbo avait mis fin aux fonctions d’Ahoua Don Mello en qualité de vice-président exécutif chargé du District des Lacs et de la Promotion du panafricanisme, quelques heures après l’annonce publique de sa candidature à la Maison de la presse d’Abidjan. Ahoua Don Mello avait alors déclaré que « Je reste Laurent Gbagbo » en assurant que sa candidature deviendrait caduque si son mentor était déclaré éligible.

Un parti sous tension avant son 1er Congrès

Le premier Congrès ordinaire du PPA-CI, qui doit approfondir les orientations politiques et renforcer la structure du parti fondé en octobre 2021, se tient dans un climat de tensions internes. En novembre 2025, Gbagbo avait déjà révoqué 22 membres qualifiés de « récalcitrants » dans le contexte du boycott des législatives. La radiation d’Ahoua Don Mello intervient dix-huit mois après sa suspension initiale, portant à plusieurs dizaines le nombre de cadres écartés depuis la présidentielle.

Ahoua Don Mello, ingénieur des ponts et chaussées, ancien directeur général du BNETD et ancien ministre sous Laurent Gbagbo, avait finalement participé à la présidentielle d’octobre 2025 en tant que candidat indépendant après la confirmation de l’inéligibilité de son mentor par le Conseil constitutionnel. Pour l’nstant, aucune réaction publique d’Ahoua Don Mello sur sa radiation définitive n’est encore disponible.