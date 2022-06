Mali: un Casque bleu tué dans une attaque terroriste, trois autres blessés

Un militaire Jordanien de la MINUSMA a succombé à ses blessures suite à une attaque à Kidal, ce 1er juin 2022. 3 autres soldats ont été blessés.

Quatre Casques bleus de la mission des Nations unies (Minusma) au Mali ont été blessés mercredi dans l’attaque de leur convoi à Kidal (nord), a annoncé l’ONU. Les blessés font partie du contingent jordanien de la Minusma, a indiqué un responsable sécuritaire sous le couvert de l’anonymat.

«Ce matin, quatre Casques bleus de la Minusma ont été blessés en repoussant une attaque terroriste à Kidal», a indiqué dans un tweet le porte-parole de la Minusma, Olivier Salgado. «Leur convoi a essuyé des tirs directs à l’arme légère et RPG (lance-roquettes) pendant environ une heure», a-t-il ajouté.

Aucune précision n’a été fournie sur les auteurs présumés de cette attaque. « Un militaire Jordanien de la MINUSMA a succombé à ses blessures suite à l’attaque de Kidal ce matin », a annoncé le journaliste Wassim Nasr.

La Minusma, la mission la plus meurtrière de l’ONU

Avec ses quelque 13.000 soldats, la Minusma, créée en 2013 pour soutenir le processus politique malien, est la mission de maintien de paix la plus meurtrière de l’ONU. Au total, 171 de ses Casques bleus sont morts dans des attaques, selon la mission.

De nouveaux partenaires russes pour endiguer le terrorisme

Le Mali, pays pauvre et enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de deux coups d’Etat militaires en août 2020 et en mai 2021. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis 2012 et le déclenchement d’insurrections indépendantiste et jihadiste dans le nord.

Le pays est désormais dirigé par une junte qui s’est détournée de la France et de ses partenaires, et s’est tournée vers la Russie pour tenter d’endiguer la propagation jihadiste qui a gagné le centre et le Burkina Faso et le Niger voisins. Ces violences ont fait des milliers de morts civils et militaires ainsi que des centaines de milliers de déplacés.