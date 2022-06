« Aujourd’hui, c’est l’armée malienne qui terrorise les terroristes », le PM Choguel Maïga

Depuis une dizaine d’années, des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes. Mais actuellement, selon le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, Bamako a actuellement une souveraineté sur le territoire malien et « la peur a changé de camp ».

« Sans le soutien du peuple, le gouvernement n’allait pas être engagé aussi loin dans l’affirmation de la souveraineté de notre pays, de son indépendance dans les prises de décisions et dans la diversification des partenaires pour assurer la sécurité », a déclaré le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, chef du gouvernement, 23 mai 2022, rapporté par le média malien Abamako. Et d’ajouter qu’« aujourd’hui, c’est l’armée malienne qui terrorise les terroristes, la peur a changé de camp, notre objectif est que d’ici un an nous puissions pacifier complètement le pays. »

Le Mali est le théâtre, depuis 2012, des opérations de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique. Les violences parties du nord en 2012 se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisins, malgré la présence de la France et de ces alliées occidentaux qui se sont engagés à lutter contre le fléaux aux côtés de l’armée malienne.