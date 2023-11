Mali : plus de 200 civils tués depuis avril, selon un rapport de Human Rights Watch

- Publicité-

Un rapport de Human Rights Watch (HRW) indique ce jeudi, qu’au moins 200 civils ont été tués au Mali depuis avril. Le rapport attribut la responsabilité de ces meurtres aux groupes jihadistes et aux forces armées maliennes.

Dans un rapport publié ce jeudi 2 novembre, Human Rights Watch (HRW) a documenté les décès d’au moins 200 civils au Mali depuis avril 2023. Le rapport révèle que ces meurtres sont le résultat d’actions commises à la fois par les groupes jihadistes et les forces armées maliennes dans les régions du centre et du nord du pays.

HRW a exhorté les autorités de transition au Mali à diligenter des enquêtes impartiales sur ces allégations et à demander des comptes aux responsables présumés. L’ONG a également sollicité le soutien de la Commission nationale des droits de l’homme et d’experts internationaux des droits humains pour mener à bien ces enquêtes.

40 enfants tués…

Selon ce rapport de HRW, depuis avril, le Groupe pour le soutien de l’islam et des musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, a été responsable de la mort de plus de 160 civils, dont au moins 24 enfants. Les forces armées maliennes sont également mises en cause pour la mort d’au moins 40 civils, dont 16 enfants, au cours d’opérations de contre-insurrection. L’ONG souligne que le gouvernement malien n’a pas pris de mesures adéquates pour protéger les civils dans les zones touchées par le conflit.



Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch, a qualifié les meurtres de civils de « crimes de guerre » et a appelé à des enquêtes approfondies et impartiales.

HRW précise que pour cette enquête, elle a mené des entretiens téléphoniques avec 40 personnes qui avaient connaissance d’attaques perpétrées par les forces armées maliennes et les groupes islamistes armés. L’organisation a également déclaré avoir adressé des lettres détaillées au ministère malien de la Justice et de la Défense le 9 octobre pour présenter ses conclusions, mais ces lettres sont restées sans réponse.

Le groupe Etat Islamique au Sahel (EIS), anciennement connu sous le nom d’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS), n’a pas été mentionné dans le rapport, bien que ce groupe ait également été responsable de la mort de nombreux civils, notamment dans les régions de Ménaka et de Gao.



Pour l’heure, le gouvernement malien n’a fait de commentaire sur ce nouvel rapport de l’ONG HRW. Il y a quelques mois, le régime militaire au pouvoir à Bamako, a sanctionné une chaîne occidentale pour avoir relayé un rapport similiaire que, la junte, elle, a jugé émaillé de fausses informations.