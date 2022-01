Mali-Mort de IBK: la CEDEAO prise à son propre piège?

Outre la fermeture des frontières, la CEDEAO avait imposé d’autres sanctions diplomatiques et économiques sévères aux autorités maliennes de la transition qui, dit-elle, ne veulent pas obéir à ses recommandations et sont dans la logique de s’accaparer du pouvoir.

La fermeture des frontières terrestres et aériennes empêche les chefs d’État et famille du président défunt d’assister à ses obsèques, indique une source diplomatique. Si la CEDEAO tient à envoyer une délégation au Mali, elle sera donc contrainte de lever ses sanctions, du moins, celles concernant la fermeture des frontières ou trouver un arrangement avec les autorités de Bamako. L’organisation sous-régionale se retrouve donc dans une posture qu’elle n’aimerait certainement pas. Face au caractère intransigeant de la junte militaire au pouvoir à Bamako, une chose est sûre, la CEDEAO ne fera pas l’erreur d’y aller avec la main morte.

