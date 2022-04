Mali – Massacre présumé de civils: Human Rights Watch condamne et appelle à une enquête urgente

Alors que des accusations de massacre présumé de civils pèsent sur les forces maliennes et les éléments russes dans le pays, Human Rights Watch (HRW) exprime sa condamnation de ce qu’elle appelle « la pire atrocité signalée dans le conflit » avec les terroristes.

Lors d’une opération militaire malienne de plusieurs jours, dans la ville de Moura, dans le centre du Mali, les forces armée maliennes (FAMa) ont indiqué avoir neutralisé plus de 200 terroristes. Cependant, des rapports émergent et indiquent qu’il s’agit plutôt de civils tués par les forces maliennes en compagnie des éléments russes déployés dans le pays pour aider à la lutte contre le terrorisme.

Selon HRW mardi dans un communiqué, il s’agit de « la pire atrocité signalée dans le conflit qui dure depuis une décennie au Mali ». « Les abus commis par des groupes islamistes armés ne justifient en rien le massacre délibéré de personnes en détention par l’armée », a déclaré Corinne Dufka, directrice de HRW pour le Sahel. « Le gouvernement malien est responsable de cette atrocité, la pire au Mali depuis une décennie, qu’elle soit perpétrée par les forces maliennes ou des soldats étrangers associés », a-t-elle ajouté.

HRW a indiqué avoir recueilli des témoignages de 27 personnes, dont des dirigeants communautaires, des diplomates, des analystes de la sécurité et des témoins de Moura. De ces témoignages, l’organisation dit avoir conclu que des soldats maliens et des combattants étrangers, que plusieurs sources ont identifiés comme des soldats blancs non francophones, ont exécuté plusieurs centaines de personnes dans la ville en petits groupes, au cours de plusieurs jours.

« Au cours des quatre jours, les soldats ont ordonné aux hommes détenus par groupes de quatre, six ou jusqu’à 10, de se lever et de marcher sur plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres », a déclaré un témoin cité par le rapport de HRW. « Là-bas, les militaires maliens et étrangers les ont exécutés sommairement », a déclaré le témoin, ajoutant que certaines victimes ont reçu une balle dans la tête, tandis que d’autres groupes d’hommes ont été arrosés par des coups de feu.

« Le gouvernement malien devrait enquêter de toute urgence et de manière impartiale sur ces massacres, y compris sur le rôle des soldats étrangers », a déclaré Dufka. « Pour que de telles enquêtes soient suffisamment indépendantes et crédibles, les autorités devraient demander l’aide de l’Union africaine et des Nations unies », a-t-elle ajouté.

