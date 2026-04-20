RDC : Accord humanitaire conclu entre Kinshasa et l’AFC/M23

Après cinq jours de pourparlers à Montreux, en Suisse, Kinshasa et les responsables du groupe armé connu sous le sigle M23 ont signé un protocole d’accord visant à encadrer l’aide et la protection des populations dans l’est de la République démocratique du Congo. Cet engagement, conclu à l’issue des discussions, reprend et précise des mesures destinées à améliorer l’assistance humanitaire et la sécurité juridique dans les zones touchées par les combats.

Le texte rappelle la feuille de route ouverte lors de l’accord de Doha, signé le 15 novembre dernier, en inscrivant notamment des garanties pour l’accès des organisations humanitaires aux civils en détresse. Les parties se sont engagées à préserver des infrastructures vitales — vivres, récoltes, cheptel, ressources en eau, centres de santé et établissements scolaires — et à sécuriser la livraison des convois et la sécurité des travailleurs humanitaires afin d’éviter pillages et entraves à l’aide.

Du côté des diplomates et médiateurs internationaux, l’accord est perçu comme une avancée technique : il cherche à réduire l’impact des hostilités sur les populations civiles et à créer des mécanismes concrets pour la protection des biens et des personnes. Pour plusieurs acteurs impliqués dans la médiation, le protocole représente une étape utile vers la consolidation d’un cessez-le-feu et d’un accompagnement humanitaire systématique.

Cependant, une partie de l’observation publique reste prudente. Certains analystes rappellent que des engagements similaires avaient déjà été formulés à Doha puis peu suivis d’effet sur le terrain. Ils dénoncent une impression de répétition des mêmes promesses et s’interrogent sur la capacité des signataires à transformer les accords en cessez-le-feu effectifs, alors que les affrontements se poursuivent en plusieurs points de l’Est et que le rôle des puissances extérieures, notamment des États-Unis, est perçu comme incertain.

Arrivées à Kinshasa de ressortissants expulsés des États-Unis

Par ailleurs, Kinshasa a reçu vendredi une première vague de quinze personnes expulsées des États-Unis : sept femmes et huit hommes, originaires notamment de pays d’Amérique du Sud comme la Colombie, le Pérou et l’Équateur. Aucun des expulsés n’aurait la nationalité congolaise, selon les informations disponibles, et leur présence sur le sol congolais s’inscrit dans un dispositif d’accueil provisoire négocié entre Washington et les autorités congolaises.

Le gouvernement a demandé l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations afin d’assurer un accompagnement humanitaire et, si besoin, l’organisation de retours volontaires vers les pays d’origine. Plusieurs éléments restent toutefois flous : le nombre total de personnes concernées par cet accord, les modalités précises du séjour et la stratégie globale n’ont pas été rendus publics, ce qui alimente interrogations et critiques au sein de l’opinion.

Des voix suggèrent que des considérations financières et politiques auraient pesé dans la décision de Kinshasa. Outre l’argument humanitaire officiel, certains observateurs avancent que l’accueil pourrait s’inscrire dans un échange plus vaste : en contrepartie, le gouvernement congolais chercherait à renforcer ses liens sécuritaires avec Washington afin d’obtenir un soutien contre la résurgence des rebelles du M23. L’efficacité et la portée d’un tel soutien demeurent imprécises.

Sur un autre front, l’extrême nord‑est de la RDC connaît une ruée vers l’or qui transforme des villages en villes de planches et de poussière, attirant des milliers d’orpailleurs artisanaux en quête de profits rapides. Ces sites improvisés sont le théâtre d’un boom économique informel mais aussi de tensions sociales et environnementales.

Les creuseurs rencontrent désormais la concurrence d’entreprises minières étrangères — notamment chinoises — qui acquièrent et exploitent des terrains à grande échelle, souvent avec l’appui des autorités. Les revenus générés par ces opérations paraissent rarement profiter aux communautés locales ; les prélèvements et taxes sont critiqués pour leur faible redistribution, tandis que pollution, accaparement des terres et pressions sur les ressources alimentent un climat d’inquiétude dans les zones concernées.