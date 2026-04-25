Mali: des coups de feu signalés dans plusieurs villes stratégiques du pays

Des tirs nourris ont été signalés ce samedi 25 avril 2026 dans plusieurs villes du Mali, notamment à Kidal, Gao, Sévaré et Kati, selon des informations rapportées par Radio France Internationale.

Aucune communication officielle n’a, pour l’heure, été faite par les autorités maliennes.

Kati, localité stratégique située à proximité de Bamako, concentre des installations militaires majeures et abrite notamment la résidence du président de la transition, le général Assimi Goïta.

La survenue de tirs dans cette zone renforce l’ampleur des inquiétudes. D’après plusieurs témoignages recueillis sur place, les attaques auraient ciblé des positions liées aux forces armées, notamment des camps militaires ainsi que des domiciles de soldats ou de responsables sécuritaires. Dans les localités concernées, la population, prise de panique, est restée confinée face à l’intensité des détonations.

La situation demeure floue et aucun bilan humain ou matériel n’a encore été officiellement communiqué. Plusieurs hypothèses circulent toutefois, parmi lesquelles une possible implication du Front de libération de l’Azawad, actif dans le nord du pays, ou du Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, organisation jihadiste affiliée à Al-Qaïda.

L’éventualité d’actions coordonnées entre groupes armés n’est pas exclue, sans qu’aucun élément probant ne permette pour l’instant de la confirmer.

Une insécurité persistante

Depuis plus de dix ans, le Mali est confronté à une crise sécuritaire profonde, nourrie par la présence de groupes jihadistes, de mouvements indépendantistes et de réseaux criminels. Cette instabilité s’est accentuée à la suite des coups d’État de 2020 et 2021, qui ont conduit les militaires au pouvoir.

Sous la direction d’Assimi Goïta, les autorités ont engagé un repositionnement stratégique, marqué par un rapprochement avec la Russie et une réduction progressive de la coopération avec les partenaires occidentaux. Sur le plan intérieur, le climat politique s’est également durci, avec un encadrement accru des partis politiques et des médias.

Dans ce contexte déjà fragile, ces nouveaux incidents sécuritaires ravivent les interrogations sur la capacité du pouvoir de transition à restaurer durablement la stabilité sur l’ensemble du territoire malien.