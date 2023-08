Mali: l’Etat quémande l’aide de la FIFA

-Publicité-

Dans un courrier adressé à la FIFA, le ministère malien de la Jeunesse et des Sports a imploré l’instance faîtière du football mondial de l’aider dans l’organisation des élections présidentielles à la Fédération de football du pays.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports du Mali a adressé un courrier à la FIFA concernant le processus électoral de la Fédération malienne de football (Femafoot). L’Etat demande à l’instance mondiale de se pencher sur le processus électoral de la Femafoot. Le ministère a remarqué après certaines plaintes que plusieurs textes ont été violés par les commissions actuelles.

Cette démarche proactive souligne l’engagement de l’État à sauvegarder l’intégrité et la légitimité des institutions sportives nationales. Le ministère vise à favoriser un climat de confiance propice au développement harmonieux du football au Mali.

Accusé de détournement de deniers publics, d’un montant de près de 17 milliards de francs CFA entre 2013 et 2019 lorsqu’il était directeur administratif et financier de l’Assemblée nationale, le président de la Femafoot, Mamoutou Touré, est depuis deux semaines en prison. L’homme a été inculpé et mis sous mandat de dépôt après avoir été entendu par le juge Lassine Fofana dans le cadre de cette affaire.

Une situation qui jette une ombre sur les prochaines échéances électorales au sein de la Fémafoot, avec le renouvellement du bureau exécutif de la Fédération lors d’un scrutin qui aura lieu au 29 août prochain. En lice pour sa propre succession, Mamoutou Touré encore appelé « Bavieux » est le seul candidat dont le dossier a été validé, ses concurrents ont tour à tour vu leur candidature rejetée par la commission électorale.

