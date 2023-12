Mali: « les gens vont comprendre », El-Bilal Touré prévient avant la CAN

L’attaquant malien, El-Bilal Touré, a dévoilé les objectifs des Aigles pour la phase finale de la CAN 2023. Et l’avant-centre d’Atalanta Bergame a assuré que les siens n’iront pas en Côte d’Ivoire pour faire du tourisme.

Le Mali va aussi disputer la phase finale de la CAN 2023. Les Aigles sont logés dans le groupe E, avec la Tunisie, la Namibie et l’Afrique du Sud. Une poule assez relevée, avec les Bafana Bafana et les Aigles de Carthage qui font figure de favoris. Mais pour El-Bilal Touré, les Aigles ont également leur mot à dire. Dans une interview avec ActuFootAfrique, l’attaquant de l’Atalanta Bergame en Série A a dévoilé les objectifs des siens pour cette compétition.

« Quand on va se réunir, l’objectif global, on va en parler. Mais personnellement, je tiens à dire que ça ne va pas être une CAN où on va aller se promener. (…) Les gens vont comprendre que le Mali, c’est une nation de football, ‘on a eu tort de penser comme ça d’eux« , a lancé l’ancien joueur de Reims, qui rejoint son coéquipier Yves Bissouma qui avait récemment annoncé la couleur.

Opéré du tendon de la cuisse droite à la suite d’une grave blessure lors d’un match amical contre la Juventus, El-Bilal Touré est depuis loin des terrains. Et sa présence dans le groupe malien pour cette compétition africaine est incertaine. Mais le joueur de 22 ans garde espoir.

« Ma rééducation après la chirurgie s’est bien passée. Il fallait bien prendre le temps de bien cicatriser. C’est comme ça. Il faut suivre le programme qu’on te donne. Mais là, je suis content parce que ça s’est bien passé et je suis en pleine forme. On va prier pour voir ce qui va se passer dans les jours à venir« , a-t-il confié. Pour rappel, la CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire.